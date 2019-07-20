​”جرائم حزب البعث” منهاج جديد يدرس في الجامعات الزاميا

اعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، عن عقدها اتفاقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتدريس منهاج “جرائم حزب البعث” في الجامعات الانسانية كافة.

وافاد مصدر مسؤول في مؤسسة الشهداء بتصريح لجريدة الصباح اليوم، (20 تموز 2019)، ان المؤسسة نسقت مـع وزارة التعليم العالي لوضع آليات تطبيق المنهج الدراسي “جرائم حزب البعث”، المقرر تدريسه في المراحل كافة ضمن مناهج مادة التاريخ وحقوق الانسان في الجامعات، على ان يتم تدريسه من قبل اساتذة القانون والعلوم السياسية والاعلام والتاريخ في هذه الجامعات وجعله من المواد الالزامية.

واضاف ان هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاطلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع الرئيسة والمدارس، وتخصيص الساحات لتشييد النصب التذكارية للشهداء ببغداد.

واشار الى اتخاذ اجراءات وآليات مع الجهات المختصة لتنفيذ الامر الديواني رقم 98 الذي نص على دمج شهداء اقليم كردستان مع فئات الشهداء التي نص عليها القانون.

ونوه بأن ذلك يتطلب توحيد الامتيازات والرواتب والتخصيص المالي الكافي لهذا الغرض.