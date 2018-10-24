أكتوبر 24, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ياور: استخدام القوة العسكرية بالمناطق المتنازع عليها مخالف للدستور

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فى :أخبار عــامة
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ياور: استخدام القوة العسكرية بالمناطق المتنازع عليها مخالف للدستور

اكد الفريق جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، ان استخدام بغداد للقوة العسكرية ضد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها مخالف للقانون والدستور العراقي الدائم.

وقال ياور في كملة له خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط في اربيل وتابعه PUKmedia، ان “هناك اشكالات بالعلاقات خاصة من الناحية المالية، والسلطات الممنوحة للاقليم، والعلاقات الخارجية.

واضاف، ان مسألة قوات البيشمركة اصبحت خلافا سياسيا بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان تلك الخلافات كانت عاملا للمشاكل السياسية بين الجانبين”.

واوضح الفريق ياور، ان “الحكومة العراقية تصرفت وفق المادة التاسعة من الدستور في تلك المناطق واستقدمت قوات كبيرة بغير وجه حق فيها ولم تشرك اقليم كوردستان في ادارتها، فضلا عن استخدام القوة العسرية ضد قوات البيشمركة”.

 

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