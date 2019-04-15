وفد من وزارة الدفاع يزور أربيل غداً

{بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان يصل غداً الأثنين وفد رفيع من وزارة الدفاع الى أربيل.

وقال الفريق جبار الياور الامين العام لوزارة البيشمركة في تصريح صحفي ان “وفدا رفيعا من وزارة الدفاع الاتحادية يصل، يوم غد الاثنين الى اربيل للاجتماع مع وفد وزارة البيشمركة، حول الاوضاع الامنية في المناطق المتنازع عليها”.

وبين ان “الوزارتين لكل منهما 5 لجان فرعية في مناطق: ديالى، صلاح الدين، كركوك، مخمور، غرب وشرق الموصل”.

واضاف ياور ان “الوزارتين ستبحثان الاوضاع الامنية في تلك المناطق، من خلال لجنتين رئيسيتين تشرفان على مهام جميع اللجان الفرعية”.