وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لبحث الملفات العالقة

رووداو – أربيل/ من المقرر أن يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، لبحث الملفات العالقة بين أربيل وبغداد مع مسؤولي الحكومة المركزية.

وقال مسؤول ممثلية إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “وفد حكومة إقليم كوردستان سيبحث مع المسؤولين في بغداد، ملفات النفط والغاز، بالإضافة إلى مسألة تطبيق المادة 140 ورواتب موظفي إقليم كوردستان”.

ومن المتوقع أن يناقش الوفد الكوردي أيضاً مسألة تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة “سومو”، مع مسؤولي الحكومة المركزية.

ووفقاً لقانون الموازنة العراقية لعام 2019، فإن “على إقليم كوردستان تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو” التابعة لوزارة النفط العراقية.

وفي هذا السياق أوضح فارس عيسى، أنه “بعد انتهاء زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد، سيزور وفد من الحكومة المركزية إقليم كوردستان بهدف إتمام المباحثات”.

وزار كل من رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، بغداد الشهر الماضي، بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة بين أربيل وبغداد، أعقبتها زيارة لوفدٍ من الحكومة العراقية إلى أربيل، التقى خلالها بكبار مسؤولي حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع الأخير بين مسؤولي حكومتي أربيل وبغداد بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2019، قرر الوفد الرفيع المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية تشكيل لجان لبحث ملفي النفط والمالية.