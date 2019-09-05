وفد من حزب الشعوب الديمقراطي HDP يزور إقليم كوردستان

من المقرر أن يزور وفد رفيع من حزب الشعوب الديمقراطي HDP ، إقليم كوردستان ، مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع كبار قيادات الإقليم .

وقال مسؤول مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في إقليم كوردستان ، عابد إيكه، لـ(باسنيوز): “سيصل وفد من الحزب إلى إقليم كوردستان يوم الاحد 8 سبتمبر / أيلول” ، مضيفاً ” الوفد سيرأسه الرئيس المشترك للحزب ، سيزاي تملي ، ويضم نائب رئيس الحزب وعدد من نوابه”.

وحول اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها الوفد ، قال مسؤول مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في إقليم كوردستان ، ان ” الوفد سيجتمع برئيسي اقليم وحكومة كوردستان ، والاطراف السياسية ، بالاضافة الى تقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان”.

يشار إلى أن وفداً نسوياً من الشعوب الديمقراطي كان قد وصل أمس الاربعاء إلى إقليم كوردستان حيث زار برلمان كوردستان كما من المقرر ان يعقد لقاءات بالاطراف السياسية.

وكانت السلطات التركية أقالت مؤخراً رؤساء بلديات ماردين و آمد (ديار بكر) ووان ، المنتمين للحزب ، ووجهت لهم تهمة دعم ” الارهاب” ، كما تم اعتقال أكثر من 500 من أعضاء وأنصار الحزب .

وكانت السلطات سمحت للثلاثة بالتقدم إلى الانتخابات البلدية وفازوا بها بعد أن حصلوا بالتوالي على 63% و56% و54% من الأصوات.

هذا فيما تحاكم السلطات التركية الرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش الذي قدم استقالته من رئاسة الحزب بعد اعتقاله .