وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد لمعالجة مشاكل الفلاحين

رووداو – أربيل/ يزور وفد من برلمان كوردستان، العاصمة العراقية بغداد، بهدف الاجتماع مع مسؤولي وزارتي التجارة والزراعة لمعالجة مشاكل فلاحي الإقليم.

وقال عضو لجنة الزراعة في برلمان كوردستان، عثمان كريم سواره لشبكة رووداو الإعلامية إن “وفداً من لجنتنا ومدير عام ديوان زراعة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم بهدف تحصيل المستحقات المالية لفلاحي كوردستان المسلوبة بقرار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي”.

وأضاف: “تتضمن قائمة مطالبنا المطالبة بـ557 مليار دينار وهي الديون المترتبة لصالح الفلاحين، إلى جانب صرف حصة إقليم كوردستان من الأموال المخصصة لشراء محصول القمح من الفلاحين العراقيين”.

وأوضح أن “وزير التجارة سبق وأن تعهد بتخصيص 192 مليار دينار لشراء قمح إقليم كوردستان”.

يأتي ذلك، مع تقديم فلاحي إقليم كوردستان مذكرة إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، لدفع مستحقاتهم المالية، وإلغاء القرار الصادر من سلفه بهذا الشأن.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي وجه في 28-11-2018 وزارة التجارة بدفع مستحقات فلاحي الإقليم للأعوام 2014، 2015 و 2016 بسعر 300 ألف دينار لكل طن، أي أقل بـ290 ألف دينار عن السعر المدعوم المحدد للفلاحين في وسط العراق وجنوبه.