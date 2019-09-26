وفد لبرلمان كوردستان في بغداد لبحث ملفات مالية

اربيل (كوردستان 24)- تباحث وفد من برلمان اقليم كوردستان، اليوم الخميس، حول عدد من الملفات مع اللجنة المالية في بغداد.

وتكون الوفد البرلماني الكوردستاني من كل من ممثل حكومة كوردستان في بغداد ونائب رئيس اللجنة المالية، ورئيس لجنة الطاقة والثروات وعدد من النواب الآخرين.

وتباحث الجانبان حول عدد من الملفات، خصوصا مابتعلق بتسليم النفط لشركة “سومو”، والمنافذ الحدودية وغيرها.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي اخلاص الدليمي لكوردستان 24 ان “ملف النفط والموازنة والعديد من الامور المالية كانت اهم محاور النقاش”.

وتابعت “الطرف الكوردستاني اكد ان المشاكل كانت نتيجة صراعات سياسية وقطع ميزانية الاقليم، وقد كانت الاجواء ايجابية واكد الجانبان اصرارهما على حل كافة القضايا بالحوار”.

وقالت الديليمي ان “موضوع حصة الاقليم من الموازنة المالية فيه تعقيدات كثيرة لاسيما بخصوص تسليم كوردستان جزء من النفط لبغداد، لكن هناك تجاوب من الطرفين وامل كبير بحل المشكلة”.