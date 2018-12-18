وفد قضائي من كوردستان يبحث في بغداد التنسيق مع المحاكم العراقية

في تنفيذ الاحكام وإشكالات مذكرات الاعتقال

بحث وفد من مجلس القضاء في إقليم كوردستان، مع مجلس القضاء الاعلى في العراق امكانية التنسيق في تنفيذ الاحكام القضائية ومشاكل مذكرات الاعتقال.

الوفد الكوردي يضم كل من رئيس محكمة استئناف اربيل ابراهيم إسماعيل حمد ورئيس محكمة استئناف السليمانية القاضي جاسم جزا ورئيس محكمة استئناف دهوك القاضي محمد أمين هادي حسن.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى ، فقد بحث الوفد الكوردي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان “آلية عمل اللجنة المشتركة المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى في المركز ومجلس القضاء الأعلى في الإقليم بخصوص معالجة الإشكاليات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم في عموم جمهورية العراق وسبل معالجتها”.

وعُقد الاجتماع بحضور رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود.

اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء الإقليم عقدت اليوم اجتماعها الأول في مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

وبحسب البيان ، فقد ناقشت اللجنة “أهم المشاكل المتعلقة بعمل المحاكم وآلية تنفيذ القرارات في مختلف المحافظات سواء التابعة للمركز أو التابعة للإقليم”.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد أصدر الشهر الماضي أمراً بتشكيل لجنة تضم رئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف في نينوى وكركوك ومن الإقليم للتنسيق في تنفيذ الإحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وإيجاد الحلول لإشكاليات إصدار مذكرات القبض وتنفيذها.

وبحسب الامر القضائي فان اللجنة المشكلة ستتولى كذلك تسليم المتهمين ونقل الدعاوى والإشكاليات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم.