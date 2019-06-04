وفد رفيع من اقليم كوردستان يزور بغداد لوضع اتفاقات “كونكريتية”

اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد يوم الثلاثاء ان وفدا رفيعا من اقليم كوردستان سيذهب الى بغداد لإجراء مفاوضات، و وضع اتفاقات تنهي الازمات مع اربيل.

وقال حداد في تصريح صحفي عقب صلاة العيد اليوم في اربيل انه “بعد تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستاني سيذهب وفد رفيع من الاقليم الى بغداد ليتفاوض مع الحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “هذه المرة ستكون المفاوضات وما يتمخض عنها من اتفاقات “كونكريتية” وطويلة الامد، و لن تسمح بتكرار الازمات بين اربيل وبغداد في كل عام”.