مارس 31, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وفد رسمي من 12 وزارة اتحادية يزور اقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
18 مشاهدة

وفد رسمي من 12 وزارة اتحادية يزور اقليم كوردستان

شفق نيوز/ يزور وفد من الحكومة الاتحادية، اقليم كوردستان لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح عدد من المنافذ الحدودية.

وقال العميد سالار عبدالله مدير دائرة الجوازات في محافظة السليمانية في تصريح متلفز ان وفداً من ممثلي 12 وزارة في الحكومة الاتحادية سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة اقليم كوردستان لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح منافذ كيلي، سيران بند، بشته، وطويلة، الحدودية.

واضاف ان التقرير النهائي سيتضمن اهمية افتتاح تلك المنفذ الحدودية، وهل ستكون منافذ اعتيادية ام دولية، مشيرا الى ان قرار افتتاح المنافذ الحدودية من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي والتقرير النهائي سيوجه اليه لاتخاذ القرار النهائي حوله.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.