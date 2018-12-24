مصدر مطلع لـ(باسنيوز) : وفد العمال الكوردستاني زار بغداد قبل توجهه الى دمشق

هؤلاء من التقاهم بالعاصمة العراقية !

كشف مصدر كوردي سوري مطلع ، اليوم الاثنين ، أن وفداً من حزب العمال الكوردستاني PKK زار بغداد قبل توجهه الى العاصمة السورية دمشق .

وكانت (باسنيوز) قد كشفت في الـ 20 من الشهر الجاري عن أن وفداً من حزب العمال الكوردستاني PKK وصل مدينة السليمانية في اقليم كوردستان قادماً من جبال قنديل (مقر قيادة الحزب) للتوجه منها الى العاصمة السورية دمشق لاجراء محادثات مع النظام بخصوص التطورات شمال شرق سوريا والتهديدات التركية باجتياح المنطقة ، ومصير ذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي PYD .

المصدر قال لـ(باسنيوز) مشترطاً عدم الكشف عن هويته ، ان “وفد العمال الكوردستاني PKK زار العاصمة العراقية بغداد ، قبل توجهه الى دمشق ” .

المصدر اضاف ، ان “الوفد ” التقى قيادات (شيعة) عراقية مقربة من النظام السوري في بغداد للتوسط بين الطرفين والتمهيد لزيارة الوفد إلى دمشق “. ولم يذكر المصدر اسماء القيادات الشيعية العراقية التي التقاها الوفد ، باستثناء “انها كانت من المقربة من النظام في دمشق”.

واكد المصدر ان وفد العمال الكوردستاني ضم على الاقل 2 من قيادات قنديل دون ان يشير فيما اذا كانوا قد التقوا الرئيس العراقي برهم صالح .

وكان مصدر كوردي سوري مطلع ، كشف اليوم الاثنين، تفاصيل عن زيارة وفد PKK إلى العاصمة السورية دمشق للقاء مسؤولي النظام وزيارته قاعدة حميميم (مركز قيادة القوات الروسية في سوريا) في اللاذقية (غرب البلاد) للقاء مسؤولين روس للتباحث حول قرار الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا.

وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية، لـ(باسنيوز) : إن «زيارة وفد العمال الكوردستاني الذي ضم 2 على الأقل من قيادات قنديل جاءت استكمالاً للقاء سابق بين وفد من دمشق مؤلف من ضباط القصر الجمهوري ومكتب الأمن القومي ومن مكتب جميل حسن للتفاوض مع قيادات بارزة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في بلدة عين عيسى بريف كرى سبي (تل أبيض)».

المصدر، أضاف بالقول: «نتائج اجتماع عين عيسى كانت إيجابية لكنها لم تكن نهائية بعد تواصل الوفدين مع مرجعيتهم، ما استدعى من جانب PYD أن يأتي مسؤولون من قنديل (قيادة حزب العمال الكوردستاني PKK ) إلى سوريا للاجتماع من جديد وهذه المرة في مدينة قامشلو».

وتابع المصدر «بعد ذلك توجه وفد PKK إلى دمشق للقاء مسؤولين بارزين من النظام والبحث في كيفية إنقاذ شمال البلاد من الاجتياح التركي وإعادة نشرالنظام قواته في المناطق الكوردية (يديرها PYD )».

وأكد المصدر، بالقول «بعد زيارة دمشق وصل وفدPKK إلى قاعدة حميميم في الساحل السوري للقاء مسؤولين روس للتباحث حول قرار الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا وبحث آليات إملاء الفراغ وإنقاذPYD من السقوط».

وأوضح المصدر، لـ (باسنيوز)، إن «الجانبين الروسي والنظام، عرضا على الوفد العودة للعقد الذي وقعوه في بداية الثورة السورية بأن يكونوا حراساً للنفط ومجموعات ردع للأحزاب الكوردية المعارضة للنظام»، لافتاً إلى أن «النظام رفض تقديم أي تنازلات للوفد» مشدداً «لاخيار أمام PKK سوى التنازل للروس والنظام».

وكان مكتب الرئيس العراقي برهم صالح ، نفى يوم الأحد، اقتراح الأخير خطة حول سوريا، تتضمن تنسيقاً بين حزب العمال الكوردستاني ودمشق بعد قرار الانسحاب الأمريكي، بوساطة من إدارة السليمانية.

ووصف لقمان الفيلي، المتحدث باسم الرئيس العراقي في بيان طالعته (باسنيوز)، ما ورد في تقارير صحفية ، عن مقترح مشروع تقدم به برهم صالح حول سوريا، بأنها «غير دقيقة».

وكانت تلك التقارير قد تحدثت عن خطة تبناها صالح، وتنص على أن «يأتي قياديون من حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل إلى السليمانية ثم يقومون بزيارة دمشق لاستعادة العلاقة القديمة بما يشمل عودة حرس الحدود، إضافة إلى عودة العلم الرسمي والسيادة والتعاون ضد أنقرة».

وكانت(باسنيوز) قد كشفت يوم الخميس 20 من الشهر الجاري نقلاً عن مصدر كوردي سوري مطلع، أن وفداً من قنديل (قيادة حزب العمال الكوردستاني PKK) وصل إلى مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، يُنتظر أن يتوجه منها إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء مفاوضات مع النظام بخصوص تطورات الوضع الدراماتيكي في شمال سوريا وشرق الفرات بعد القرار الأمريكي المفاجىء بالانسحاب.