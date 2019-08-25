وفاة الطفل “بريار” حزناً على فراق والده الشهيد في البيشمركة

رووداو – أربيل/ بعد تدهور حالته الصحية ومكوثه ليومين في إحدى المستشفيات، توفي اليوم الأحد، الطفل بريار إبن الشهيد اسو جلال قائد عمليات آسايش كرميان.

فبعد إستشهاد والده اسو جلال خلال معركة مع عناصر داعش في تاريخ 31-7-2019، في ناحية كولجو في قضاء كفري الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها، كان بريار وبسبب علاقته القوية مع والده يسأل يومياً ويقول: “أين والدي؟”.

لدى بريار 3 اشقاء، ويقول اقرباؤه، بأن علاقة بريار مع والده كانت قوية جداً، وخبر استشهاده ادى الى تدهور حالته الصحية لأن قلبه كان أصغر من أن يدرك معنى فراق والده، فقد كان يرفض حتى تناول الطعام.

وكان الطفل “بريار” قد تعرض الى نوبتين قلبيتين وجلطة دماغية خلال هذه الأيام القليلة، وبينت والدته لرووداو بأنه “منذ استشهاد والده، أصبح يمتنع عن الطعام، ويقول أنكم تكذبون فوالدي لم يمت، وأصيب بالنحول الشديد وكان حزيناً دائماً، فأدخلناه الى المستشفى، وبعد تلقي العلاج تحسنت حالته قليلا، فأخرجناه للإعتناء به في البيت، ولكن عندما استيقظت صباحاً كانت حالته سيئة جداً، فأدخلناه ثانية الى المستشفى فقال الأطباء:إن نسبة السكر في دم هذا الطفل ارتفعت لمستويات عالية”.