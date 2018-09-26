وضع حجر الاساس لمشروع الطريق الحولي السريع السادس في اربيل

استئناف العمل في مشاريع استراتيجية اوقفتها الازمة الاقتصادية

وضع رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الاربعاء ،حجر الأساس لإنشاء الطريق الحولي السريع السادس الذي يحيط باربيل العاصمة على شكل حلقة .

وسيتم انشاء الطريق السريع على خمس مراحل وبكلفة 131 مليون دولار على أن تبدأ المرحلة الاولى اليوم بطول 14 كيلومترا.

وقالت وزيرة البلديات والسياحة في حكومة الإقليم نوروز مولود في كلمة خلال مراسيم خاصة بالمناسبة إن اولى المراحل ستبدأ من منطقة بحركة (شمال اربيل) وصولا الى طريق كويسنجق(شرق اربيل) .

ويسعى إقليم كوردستان لاستئناف العمل في مشاريع عمرانية واخرى خاصة كثيرة توقفت بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي واجهت اقليم كوردستان و أعاقت تنفيذ مشاريع البناء في الاقليم .

ويمثل طريق 150 الحولي ( الرقم اشارة الى عرض الشارع) واحداً من المشاريع الرئيسية التي كان من المقرر تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية لكن الازمة الاقتصادية ارجأت التنفيذ.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إن الطريق الجديد يعتبر نقلة نوعية وسيعمل على الحد من الازدحام المروري في مدينة اربيل العاصمة .

يأتي هذا بينما اوشكت حكومة اقليم كوردستان على إكمال الأجزاء غير المكتملة من طريق 120 قبل حلول نهاية العام الجاري.

وفي الوقت الراهن تلتف حول اربيل خمسة طرق استراتيجية اصغرها يحيط بالقلعة التاريخية في قلب اربيل.

والطرق الرئيسية هي 30 و40 و60 و100 (والارقام اشارة الى عرض الطرق وليس الى سرعتها )وأخيرا طريق 120 الذي افتتح جزئيا في فبراير/شباط 2017 ولا يزال العمل فيه متواصلا لاكمال الاجزاء الباقية منه.