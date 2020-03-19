وزير مالية إقليم كوردستان: استمرار التبادل التجاري في المنافذ الحدودية

أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الخميس، أن الحركة التجارية مستمرة في جميع المنافذ الحدودية للإقليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية ، في معبر حاج عمران الحدودي مع ايران(شمال اربيل)، مبينا أن “حكومة إقليم كوردستان، تبذل كل الجهود اللازمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا”، داعيا الجميع للالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة بالبقاء في المنزل وتجنب الاماكن المزدحمة.

وأكد شيخ جناب، بأن “الحركة التجارية مستمرة في جميع منافذنا الحدودية، وبحسب القرارات والضوابط التي اتخذتها حكومة الاقليم في وقت سابق ، ولم تصدر اي تعليمات جديدة”.

واشار وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، بأن “ما يتم تداوله بشأن تخفيض الرواتب او العودة الى نظام الادخار بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة واقليم كوردستان، هي مجرد شائعات “، مردفاً ” اذا حصلت اي تطورات فان حكومة اقليم كوردستان ستعلن عن ذلك وبكل شفافية”.