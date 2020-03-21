وزير صحة كوردستان محذراً من الانتشار السريع لكورونا: دخلنا في مرحلة خطيرة

وزير صحة إقليم كوردستان محذراً من الانتشار السريع لكورونا: دخلنا في مرحلة خطيرة

حذر وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم السبت، (21 آذار 2020)، من الانتشار السريع لفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه دخلنا في مرحلة جديدة وخطيرة.

وقال برزنجي في بيان له اليوم: “وصلنا إلى مرحلة خطيرة حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة”.

وأضاف: “كورونا انتشر في المجتمع وبين الأحياء والأزقة وليس فقط بين المسافرين العائدين”، مبيناً أن “كل تلامس من شأنه نقل الفيروس”.

وشدد وزير الصحة في إقليم كوردستان على أنه “نحن الآن في مرحلة جديدة وعلينا وقاية أنفسنا بشكل أفضل”.

ودعا الوزير إلى الالتزام بالإرشادات الصحية بالقول: “بقاؤكم في المنازل واجب وطني لأن الاقتراب من الآخرين أمر خطير”، مضيفاً: “الجميع يعرف خطورة خروج الفيروس عن السيطرة، لذا أرجو الأخذ بالتدابير الاحترازية قبل أن نفقد السيطرة على انتشار الفيروس”.

وسجل إقليم كوردستان حتى الآن 47 إصابة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء، ووفاة واحدة، بحسب بيانات وزارة صحة الإقليم التي خصصت خطاً ساخناً للاتصال عند الحاجة وهو 122.