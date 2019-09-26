وزير داخلية كوردستان يبحث مع التحالف الدولي امن مناطق النزاع

شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، مع وفد من التحالف الدولي لمحاربة داعش، اليوم الخميس، الاوضاع الامنية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الكوردستانية، ان نائب قائد العمليات المشتركة لقوات التحالف في العراق وسوريا الميجر جنرال جيرالد ستريكلاند وصف التنسيق العسكري والامني بين قوات البيشمركة ووقوات التحالف والجيش العراقي لترسيخ الاستقرار بالمهم والضروري، معربا عن استعداد قوات التحالف للاستمرار في التعاون مع البيشمركة في القضاء على مخاطر داعش في تلك المناطق.

واشر بيان الداخلية الى ان عناصر التنظيم الارهابي يستفيدون من الفراغ الامني الذي نشأ بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 في مناطق النزاع ودخول الجيش العراقي والحشد الشعبي اليها.

ومن جهته قدم وزير الداخلية الكوردستاني شكره لقوات التحاف لمساعدتها اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش وتدريب قوات البيشمركة، مبديار رغبته باستمرار هذا التعاون والعلاقات وان تزداد نموا وان يتم حل المشكلات بين اربيل وبغداد عن طريق الدستور العراقي.