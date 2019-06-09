وزير خارجية البحرين: انتخاب نيجيرفان البارزاني تتويجٌ لجهوده الملموسة في خدمة وتطوير إقليم كوردستان

أكد وزير الخارجية‌ البحريني، خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، أن انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، تتويجٌ لجهوده الملموسة في خدمة وتطوير الإقليم وانعكاس للثقة الشعبية التي يتمتع بها.

وقال آل خليفة في برقية تهنئة بعثها إلى نيجيرفان البارزاني: “يسرني أن أتقدم إلى معاليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم بمنصب رئيس إقليم كوردستان العراق في الانتخابات التي جرت مؤخراً والتي جاءت تتويجاً لجهودكم الملموسة في خدمة وتطوير إقليم كوردستان على المستويات كافة”.

وأضاف أن ذلك عكس “مدى الثقة الشعبية في قدرتكم على تحقيق آمال وتطلعات أبناء إقليم كوردستان في المزيد من التقدم والازدهار”.

وتابع: انتهز “هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها لإقليم كوردستان العراق ودوره الحيوي في نهضة وتقدم العراق، متمنياً لكم التوفيق والنجاح ولشعب وحكومة إقليم كوردستان الرقي والرخاء”.

وفي 28-5-2019 انتخب برلمان كوردستان، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يؤدي القسم القانوني، غداً الإثنين 10 حزيران الجاري في قاعة سعد عبدالله بأربيل بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كوردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.