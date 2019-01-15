وزير خارجية إيران: أمن اقليم كوردستان مهم لإيران

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، ان أمن العراق واقليم كوردستان مهم لإيران.

وجاءت تعليقات ظريف خلال استقباله من قبل مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتباحث الجانبان العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وسبل حلحلة الخلافات بين الطرفين، والعديد من القضايا المشتركة.

وأكد الوزير الإيراني خلال اللقاء ان أمن العراق واقليم كوردستان واستقرارهما أمر مهم لإيران.

ووصل ظريف اليوم على راس وفد إيراني رفيع ومن المنتظر أن يناقش عددا من الملفات الامنية والاقتصادية مع قادة كوردستان.

وهذه ثاني زيارة لظريف الى اقليم كوردستان منذ أن شغل حقيبة الخارجية الإيرانية.

وسيتوجه مساء اليوم إلى السليمانية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، ليغادر بعدها إلى النجف وكربلاء.