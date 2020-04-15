وزير النفط العراقي : زيارة قريبة لوفد من اقليم كوردستان الى بغداد

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ، إن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء.

وقال الغضبان ، اليوم الأربعاء ، إن “العراق سيبدأ تخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8% اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المقبل ، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك.”

موضحاً ، أن ” نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء”، نافياً في الوقت ذاته “الأنباء التي تحدثت عن تطوع العراق لتخفيض إنتاجه النفطي”، مشيراً إلى أن ” حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كوردستان ايضاً “.

الفضبان رجح وصول وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد للتباحث بشأن التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية.

موضحاً ، أن ” الموارد المالية أهم من كمية إنتاج النفط “، لافتاً إلى أن “التخفيض جاء بناءً على دراسات لكي يرتفع سعر النفط، فكلما يقل العرض ويستقر السوق يتحسن السعر”.

وتابع، أنه “لا فائدة من زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار البيع ، وبهذا سيكون الجميع خاسرا “، مبيناً أن “الإجراءات التي اتخذتها أوبك هدفها زيادة أسعار البرميل ومن ثم زيادة المردود المالي”.

وأقرت منظمة أوبك وحلفاؤها الأحد اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاج النفط، بعد مناقشات استمرت لعدة أيام.

وأعلن تحالف “أوبك +” خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بداية من الأول من شهر مايو/ أيار المقبل وحتى نهاية يونيو/ حزيران .