وزير المالية يكشف عن “مشكلة” تواجه الموازنة ومقترحات بغداد وأربيل بشأنها

شفق نيوز/ أكد وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وجود مشكلة تواجه الموازنة العامة للبلاد.

وقال حسين خلال حضوره جلسة مجلس النواب العراقي ان “الموازنة تم اعدادها من قبل الحكومة السابقة”، مبينا ان “رؤية الحكومة الحالية تختلف عما يوجد في الموازنة الحالية”.

واضاف “نواجه مشكلة في التعامل مع الموازنة”، عازيا السبب في ذلك الى “ضيق الوقت”.

وتابع حسين “لدينا العديد من الافكار التي تقدمت بها الوزارات العراقية وممثلي اقليم كوردستان حول الموازنة”، مردفا “نحن على استعداد للعمل بصورة شفافة مع البرلمان”.

واكد حسين “سيكون لنا منسق في مجلس النواب العراقي”.