وزير العمل: 17% من المجتمع العراقي فقير ومعاق وباحث عن عمل

السومرية نيوز/ بغداد: كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، أن 17% من المجتمع العراقي فقير ومعاق وباحث عن عمل.

وقال باسم عبد الزمان، في بيان صدر عقب لقاءه، اليوم، النائبة انتصار الجبوري، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “الوزارة تتعامل مع 17 % من المجتمع العراقي ما بين فقير ومعاق وباحث عن العمل”، مشيرا الى ان “هناك ست محافظات تعاني تدني مستويات المعيشة وبحاجة الى برامج وخطط اجتماعية جديدة”.

واضاف عبد الزمان ان “المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا على الوزارة لوجود الكثير من العوائل دون مستوى خط الفقر”، لافتا الى ان “هناك 450 ألف اسرة تم اجراء بحث اجتماعي لها والوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك العوائل بانتظار التخصيص المالي لشمولها برواتب الاعانة الاجتماعية”.

واكد عبد الزمان ضرورة ان “يعي مجلس النواب حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الوزارة”، مشددا على “مراعاة حجم التخصيصات المرصودة لملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة نظرا للزخم الكبير من العوائل التي هي دون مستوى خط الفقر”.

واوضح عبد الزمان ان “الوزارة لديها عدد آخر من الاسر التي لم يشملها البحث الاجتماعي حتى الان وهي بانتظار الانتهاء من البيان السنوي للبت باجراءات البحث لتلك العوائل بعد تحديث بياناتها والتأكد من عناوينها ومن ثم ارسال الباحثين الاجتماعيين”.

يذكر ان الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية هي المطلقات والارامل والمعاقين والفقراء ويتم توزيع هذه الرواتب من خلال منافذ مصارف الرافدين ومكاتب البريد المتوزعة في كافة المحافظات العراقية.