وزير الطاقة الأمريكي لمسرور البارزاني: نحتفل بمعجزة تفوق كوردستان على ليبيا في تصدير النفط

رووداو – ميونيخ/ أشاد وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، بقدرات إقليم كوردستان في تصدير النفط وتفوقها على ليبيا في معدلات التصدير، واصفاً هذا النجاح بـ”المعجزة”.

وقال بروليت قبل اجتماعه مع مسرور البارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق اليوم، لمجموعة من الصحفيين بينهم موفدة شبكة رووداو الإعلامية، آلا شالي: “على الرغم من أن كوردستان غير ساحلية (محاطة باليابسة من جميع الجهات) لكنها تملك قدرة كبيرة على إنتاج النفط وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر لرئيس وزراء إقليم كوردستان”.

ورداً على سؤاله حول توقعاته للاجتماع، قال بروليت: “اعتقد اليوم أننا نحتفل بالمعجزة، معجزتكم أنتم، ولمن لا يعرفون عن أي معجزة أتحدث، فإن الكورد محاطون باليابسة وهم في صميم هذه المنطقة، لكنهم يصدرون النفط أكثر من ليبيا اليوم”.

وتابع مخاطباً مسرور البارزاني: “هذا تحقق بفضلكم، بفضل عملكم الجيد وقيادتكم، هذه معجزة حقاً.. ونحن نريد مساعدتكم لزيادة هذه الكميات”.

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: “سبق وأن كانت لي اتصالات مباشرة مع الوزير، وكنت أنتظر هذا الاجتماع، ونحن نأمل أن نعزز تنسيقنا مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة”.

كما أشار في تغريدة على تويتر بشأن الاجتماع إلى أنه بحث مع وزير الطاقة الأمريكي كيفية تمكين الشركات الأمريكية من أداء دورها في تطوير قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والعمل المشترك بين أمريكا وكوردستان لحماية أمن الطاقة الإقليمي.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان إن الاجتماع تناول بالبحث “تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا وخاصة في مجال الطاقة، إلى جانب التأكيد على تقوية أواصر العلاقات التجارية ودور الاستثمار الأمريكي في إقليم كوردستان”.

وأضافت أن رئيس وزراء إقليم كوردستان شكر دعم الولايات المتحدة، وعبر عن أمله بزيادة ومواصلة التنسيق بين الجانبين.

وتظهر البيانات أن عملية تصدير النفط في ليبيا تتراجع بشكل يومي ومستمر بسبب المعارك الدائرة في البلاد وسيطرة القوات الموالية لخليفة حفتر على بعض الحقول والموانئ النفطية منذ 18 كانون الثاني الماضي، حيث انخفضت معدلات النفط المصدرة الأسبوع الماضي، من 1.2 مليون برميل نفط يومياً إلى 1814 ألفاً و 576 برميلاً.

وانطلقت، الجمعة، فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى في مجالات السياسة والاقتصاد والجيش والاستخبارات في الفترة من 14 إلى 16 شباط الجاري.

ويشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، في المؤتمر ويعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات ومنها اجتماعه مع وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور.