وزير الصحة العراقي يوجه نداء الى القوات الامنية والجهات الدينية

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الصحة والبيئة العراقية، جعفر صادق علاوي، القوات الأمنية ومؤسسات الدولة والجهات الدينية والاجتماعية الى دعم الجهود المكافحة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان لعلاوي “نشد على ايدي قواتنا الأمنية البطلة في فرض حظر التجوال و نطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية و زيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين”.

ودعا الوزير “كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية بدعم جهود وزارتنا والوزارات والجهات الساندة المشاركة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل المادية وغير المادية لضمان نجاح جهودنا في توفير افضل الخدمات للمصابين وحماية ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى”.