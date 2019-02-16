وزير الدفاع البريطاني: دعمنا لاقليم كوردستان سيستمر

وليامسن: مباحثاتنا مع بارزاني ايجابية ودعمنا لاقليم كوردستان سيستمر

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع البريطاني كافن وليامسن، السبت، ان المباحثات مع مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان كانت إيجابية مشيرا الى أن دعم بلاده للاقليم سيستمر.

واستمر بارزاني بعقد المزيد من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حيث عقد اجتماعا مع وزير الدفاع البريطاني على هامش المؤتمر.

وقال وليامسن للصحفيين ان “الاجتماع كان إيجابيا للغاية”.

وتباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، فيما أكدا على أن مكافحة استمرار تهديد داعش في العراق وما بعده يتطلب تعاونًا مستدامًا وعالميًا.

كما ناقش المسؤولون الوضع المستمر في سوريا. وحث بارزاني المملكة المتحدة على المساعدة في دفع اتفاقية طويلة الأجل تمنع حدوث المزيد من النزاعات، وتوفر ضمانات لسلامة الشعب الكوردي.

وقال وليامسن “كان هناك دائما التزام حقيقي بين الشعب البريطاني وكوردستان”.

وذكر أن المملكة المتحدة “كانت دوما داعمة لاقليم كوردستان وستظل داعمة في المستقبل”.