أكتوبر 10, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير الخارجية التركي يزور إقليم كوردستان والعراق

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فى :أخبار عــامة
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وزير الخارجية التركي يزور إقليم كوردستان والعراق

من المتوقع أن يبحث العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار …

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، غداً الخميس، زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب بيان أصدرته الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، فإن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، ويزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح البيان أن الزيارة ستستمر يومين، ويلتقي خلالها جاويش أوغلو، الرئيس العراقي برهم صالح، وبعض الساسة العراقيين وممثلي المجتمع التركماني.

وفي أربيل، من المقرر أن يعقد الوزير التركي اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإقليم.

ومن المتوقع أن يتناول جاويش أوغلو خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى إعادة إعمار العراق.

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