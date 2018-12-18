وزير الخارجية الألماني: لنيجيرفان البارزاني دور مهم في حل الخلافات مع بغداد

رووداو – أربيل/ أشاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، 18 كانون الأول، 2018، بدور رئيس وزراء إقليم كوردستان، في حل الخلافات، فيما أكد نيجيرفان البارزاني، على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال نيجيرفان البازاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع الوزير الضيف وحضرته شبكة رووداو الإعلامية: “نرحب بزيارة وزير خارجية ألمانيا إلى أربيل ونشكر حكومة وبرلمان وشعب ألمانيا على دعم إقليم كوردستان”، مبيناً أن “الزيارات المتكررة للمسؤولين الألمان إلى كوردستان في أحلك الظروف دليل دعم الإقليم حيث قدمت برلين لنا المساعدات العسكرية واللوجيستية خلال الحرب على داعش إضافة إلى دعم الإصلاحات في وزارة البيشمركة وفتح الأبواب أمام التأهيل النفسي لعدد كبير من الكورديات الإزيديات”.

وأضاف: “بحثنا مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان”، متابعاً: “نتطلع لتوطيد علاقاتنا مع ألمانيا في جميع المجالات وتقديم التسهيلات أمام الاستثمارات الألمانية في الإقليم”.

وأشار إلى أن “تأمين المناطق المحررة وتوفير الخدمات ضروريان لإعادة النازحين وهذا ما لم يتحقق حتى الآن”، موضحاً: “نحن ننسق مع بغداد بهذا الشأن”.

وحول الأوضاع في سوريا، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: “لا بد من حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، نحن سعداء بالجهود المبذولة لكتابة دستور سوريا بإشراف الأمم المتحدة ونأمل أن تتواصل وتكون بداية طريق الحل وعودة الأمن والسلام إلى هذا البلد”.

من جانبه، قال ماس في المؤتمر الصحفي مخاطباً نيجيرفان البارزاني: “كان لكم دور كبير ومهم في إيجاد الحلول السلمية للخلافات”، مبيناً: “تعاملتم مع المشاكل العالقة مع بغداد بشجاعة وجرأة”.

ومضى بالقول: “كان إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان خطوة مهمة في مسار الديمقراطية”، لافتاً إلى أنه “نحث جميع الأطراف على الحوار والعمل المشترك وتجنب التصعيد”.

وتابع: “استقرار هذه المنطقة محل اهتمامنا لذا قمنا بتقديم الدعم العسكري لإقليم كوردستان خلال السنوات الماضية”، مضيفاً: “نعمل على توفير المناخ الملائم لعودة النازحين إلى مناطقهم”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى مدينة أربيل في زيارة رسمية، لعقد اجتماعات مع مسؤولي إقليم كوردستان.

وكان في استقبال المسؤول الألماني الرفيع في مطار أربيل الدولي، عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، على رأسهم وزير داخلية إقليم كوردستان، كريم سنجاري.

وتأتي زيارة الوزير الألماني لإقليم كوردستان بالتزامن مع زيارة يجريها نظيره الهولندي، ستيف بلوك، منذ أمس الاثنين، حيث عقد الأخير اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.