وزير البيشمركة : قواتنا على أتم الاستعداد والجهوزية لدحر الارهابيين

قال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش إسماعيل ، في بيان اليوم الخميس ، إن قوات البيشمركة على أتم الاستعداد لردع أي هجمات ارهابية ودحر الارهابيين ، مؤكداً ان ارض وشعب اقليم كوردستان سيبقيان محميين .

بيان وزير البيشمركة ، جاء في أعقاب شن ارهابي تنظيم داعش هجوماً على قوات البيشمركة ضمن حدود قضاء خانقين أدى الى استشهاد ثلاثة من مقاتلي البيشمركة وجرح اثنين آخرين . ووقع الهجوم قرب بلدة كولجو وهو ثاني تحرك دموي للتنظيم بعد آخر مماثل نفذه قبل اقل من اسبوع.

وعزى شورش إسماعيل عوائل الشهداء ، بالقول ” أراد داعش بهجومه الخبيث أن يحقق أحلامه المستحيلة ، إلا أن قوات البيشمركة في اللواء الثالث مشاة تصدت لهم ببسالة “.

وتابع ” تمكنت قوات البيشمركة من دحر الارهابيين وحفظ امن المنطقة لكن ومع الأسف استشهد وجرح عدد من مقاتلي البيشركة خلال صد الهجوم “.

وأضاف شورش ” نطمئن جميع الأطراف ، أن قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد والجهوزية للتصدي لاي اعتداء ودحر الارهابيين “.

مشدداً ، بالقول أن ” أرض وشعب اقليم كوردستان سيبقيان محميين “.

وكان رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات البيشمركة نيجيرفان بارزاني ، قد حذر في وقت سابق اليوم من تصاعد وتيرة هجمات داعش، وقال إن التنظيم لم ينته وانه يعيد تنظيم صفوفه وان الحرب ضد التنظيم مستمرة .