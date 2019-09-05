وزير البيشمركة: خطوات تنظيم الوحدات والالوية تسير بشكل جيد

اجتمع وزير البيشمركة شورش اسماعيل اليوم الخميس 5/9/2019، مع فريق استشاري عسكري للتحالف الدولي مكون من الكولونيل كاليتو والمقدم ستيفان.

واشار وزير البيشمركة خلال الاجتماع الى انه تم الاستناد الى تلك الاجراءات والخطوات حول مسالة تنظيم الوحدات والالوية وهي تسير بشكل جيد الان والنقطة الاهم في هذه العملية المساعدة والاستشارة المستمرة للتحالف، متمنيا استمرار التحالف بدوره الهام حيال البيشمركة.

من جانبه سلط الفريق الاستشاري للتحالف الى اخر التطورات، مضيفا استمراره في عملية الاستشارة لقوات البيشمركة.

واكد وزير البيشمركة في ختام الاجتماع اتخاذ الطرق والاجراءات التي لصالح تحسين اوضاع وحياة البيشمركة وان الهدف منها فقط ايصال البيشمركة نحو حياة مستحقة وافضل وهذا يكون عن طريق الاصلاح.

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