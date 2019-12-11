وزير الاقليم لشؤون المباحثات مع بغداد : مشروع من محورين لمعالجة اوضاع (المتنازع عليها)

أكد وزير الاقليم لشؤون المباحثات مع بغداد خالد شواني ، انهم أعدوا مشروعاً من محورين لمعالجة الاوضاع في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، لافتاً الى ان تنفيذ المادة 140 من اهم اولويات حكومة الاقليم في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

وهذه المادة من الدستور العراقي متعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها ، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

شواني وفي مؤتمر صحفي، عقده ، يوم الثلاثاء ، عقب اجتماع مع لجنة المناطق الكوردستانية في برلمان كوردستان ، اشار الى استمرار المباحثات مع بغداد بشأن (المتنازع عليها) ، منوهاً الى انهم أعدوا مشروعاً من محورين لمعالجة الاوضاع في المناطق (المتنازع عليها) الأول متعلق بإعادة تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وعودة قوات البيشمركة اليها ، والمحور الثاني يتعلق بتنفيذ المادة 140 الدستورية.

شواني استبعد في الوقت نفسه ان تنقض الحكومة العراقية المقبلة الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة اقليم كوردستان، وحكومة تصريف الاعمال الحالية التي يترأسها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بشأن مشروع قانون الموازنة.