وزارة النفط: مجموع الصادرات النفطية لعام 2018 بلغ مليار و277 مليون برميل

رووداو – أربيل/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن مجموع الصادرات النفطية لعام 2018 بلغ مليار و277 مليون برميل، مشيرة الى أن 37 شركة عالمية اشترت النفط الخام العراقي.

وأفادت شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للوزارة في احصائية رسمية وردت لشبكة رووداو الإعلامية، إن “مجموع الصادرات النفطية للعام 2018 بلغ مليار و277 مليون و671 ألف برميل”، مبينة أن “معدل التصدير الشهري بلغ 106 مليون و472 الف برميل وبمعدل 3 مليون و500 الف برميل يوميا”.

وأضاف الشركة، أن “الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 83 مليار مليار و680 مليون دولار وبمعدل 5.081 مليار دولار شهريا”، موضحةً أن “معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 60 دولار و488 سنت”.

مشيرةً، إلى أن “37 شركة عالمية ومن مختلف الجنسيات الاسيوية والاوربية والامريكية اشترت النفط العراقي”.