وزارة النفط تعلن تفاصيل اتفاقها مع الاقليم

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط : الاتفاق على آلية خفض انتاج نفط الإقليم والتعاون في قطاعي الغاز والكهرباء



اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان الاتفاق على المبادئ الرئيسية مع وفد اقليم كردستان لعدد من المواضيع التي تقع ضمن أولوياتنا في ظل الظروف الحالية ومنها آليات خفض الإنتاج النفطي للحقول النفطية في عموم العراق بضمنها حقول الإقليم بعد اتفاق “اوبك+” الأخير والتزام العراق في هذا الإطار ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وفد الاقليم الذي يزور بغداد اليوم لبحث جمله من القضايا العالقة .

وقال وزير النفط ثامر الغضبان ان الجانبين ناقشا انتاج النفط الخام في عموم العراق وبضمنه الاقليم خصوصاً بعد اتفاق ” اوبك+” المتضمن تخفيض( 23% ) من الانتاج لمدة شهرين (مايس وحزيران) القادمين بعد تحديد كمية الخفض للمرحلة الاولى ب (9.7) مليون برميل باليوم ، يتبعه تقليص بكميات الخفض الى (8) مليون برميل باليوم خلال الستة اشهر التي تليها ومن ثم يقلص الى (6) مليون برميل خلال العام 2021 والاربعة اشهر الاولى من 2022 ،

واضاف ان الاجتماع مع الاخوة في الاقليم تضمن مناقشة موضوع استثمار الغاز في الاقليم لوجود احتياطات كبيرة واعدة في عدد من الحقول المكتشفة والمطورة لكنها غير مستثمرة ، فضلا عن دراسة المقترح الذي تقدمنا به فيما يخص استثمار الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في عدد من محطات التوليد في عموم العراق وسيتم ذلك من خلال فريق فني متخصص من الجانبين .

وتابع الغضبان ان الجانبين اتفقا ايضا على التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم فيما يخص حركة المعلومات النفطية المعنية بالانتاج والتصدير والموارد المتأتية من ذلك ووضع الية بحيث يتم تبادل المعلومات بكل شفافية .

واشار السيد الوزير ان الطرفين اتفقا على التعاون لدعم دور العراق الايجابي في المنظمة العالمية للشفافية ، وخصوصاً بعداستعادة موقعه كعضو اصيل واستعادة مكانته في المنظمة. واصفا اجواء النقاشات بالإيجابية والودية والوطنية .

من جانبه اكد وزير المالية رئيس وفد الاقليم آوات شيخ جناب ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا وتم خلاله مناقشة الملف النفطي ، مشيراً الى ان الجانبين اتفقا على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج النفطي والتزام العراق بكميات التخفيض وسيتم الاتفاق على الخطوات الفنية بشان ذلك ، بالاضافة الى ذلك سيتم مناقشة المقترحات التي تم بحثها في اجتماع مجلس وزراء الاقليم للبت بها ، ونحن استقبلناها بكل ترحاب وسيتم التعاون مع بغداد وسنبذل قصارى جهدنا للوصول الى مخرجات وطنية ونحن متفائلين بذلك.

وضم الاجتماع وزراء الكهرباء والموارد المائية وعدد من المستشارين فيما ضم وفد الاقليم كل من وزراء المالية والتخطيط وعدد من المستشارين .

المكتب الإعلامي في وزارة النفط