وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان تعلن عن قرارات جديدة بشأن رواتب الموظفين

رووداو – أربيل/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، ريباز حملان، اليوم الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2018، عن قرارات جديدة بشأن رواتب الموظفين، مشيرةً إلى تحسن العلاقات مع الحكومة العراقية.

وقال حملان في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “يثار منذ فترة بين الموظفين نية الحكومة لإدخار رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2018 وعدم توزيعها على الموظفين، ونود أن نوضح هنا أنه سيتم وبحسب توجيهات رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني توزيع الرواتب كل 30 يوماً ولن يتم ادخار الرواتب لأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول”.

وأضاف: “لدينا علاقات جيدة جداً مع الحكومة العراقية وخاصة مع وزير المالية الحالي، السيد فؤاد حسين، حيث كان له دور إيجابي في التقريب الكامل وتحديداً فيما يتعلق باستحقاقات إقليم كوردستان في الموازنة، لذا فهناك آمال كبيرة بحل مشكلة الرواتب ونحن سنواصل توزيع الرواتب كل 30 يوماً لحين تبين استحقاقنا في 2019”.

وتابع: “الكابينة الحكومية الثامنة قامت بعمل جيد فيما يتعلق بتسديد القروض”، مبيناً أن “قانون الإصلاح المالي الذي عرضته الحكومة على البرلمان يتضمن كيفية صرف استحقاقات الموظفين، ونحن نأمل تمرير هذا القانون بأقرب وقت في هذه الدورة البرلمانية ما يكفل تسوية مشكلة ادخار الرواتب وصرف الأموال المدخرة من رواتب الموظفين”.

يشار إلى أن وزارة المالية في الإقليم باشرت خلال الأيام الماضية بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول، وتحتاج الوزارة إلى 725 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين شهرياً وتعتمد حكومة الإقليم في تأمين هذا المبلغ على الأموال المرسلة من بغداد والتي تبلغ 317 مليار دينار، إضافة إلى 378 مليار دينار توفرها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وتستكمل المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية الأخرى.