وزارة التربية تؤكد خلو منهج التربية الاسلامية من الاساءة لأي مكون

رووداو – أربيل/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، خلو الكتب الدراسة لمادة التربية الاسلامية من أي اساءة لأي مكون في المجتمع العراقي، مشيرة إلى أن ما يروج له البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن “الطبعات المعتمدة في كتب التربية الاسلامية للمراحل كافة هي طبعة العام الدراسي 2016/2017 و 2017/2018 وعام 2018/2019 والطبعة التي ستعتمد في العام الدراسي القادم 2019/2020 ومما يؤسف له استمرار مسلسل الكذب والافتراء وتزييف الحقائق التي يمارسها البعض واخرها وليس اخيرا الادعاء الباطل بوجود موضوعات في المنهج العراقي تتنافى مع قيم المجتمع العراقي من خلال عرض صفحة مأخوذة من منهج لا حدى الدول المجاورة في العراق والادعاء زوراً وبهتاناً بأنها موجودة في المنهج العراقي”.

وأضاف البيان “مما يؤسف له ايضا محاولة البعض زج الرموز الدينية المحترمة ذات المكانة الرفيعة في المجتمع العراقي والعربي والعالمي في هذا الامر عبر إيصال صفحة مزورة وهذه سابقة خطيرة لم تحصل سابقا وهي غريبة على العراقيين ودخيلة على تقاليد العمل الاعلامي العراقي المشهود له بالأمانة والدقة والصدق في تناول الامور ، وفي ختام البيان استغربت الوزارة الإساءة اليها في هذا الوقت ولا تعلم ما هو الافتراء القادم”.

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، المرجعية الدينية العليا للإشراف على المناهج الدراسية للمدارس العراقية، بعد الإشارة إلى النساء غير المحجبات في المناهج بعبارات وصفها بـ”غير لائقة”.

وقال ساكو في بيان له: “لقد وردت في كتابيّ التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي والخامس الاعدادي عبارات غير دقيقة وغير لائقة ومؤسفة تحض على الكراهية والفرقة، وهي بعيدة عن قيم التسامح ومبادئ المواطنة والعيش المشترك”.

وأضاف، أن “دور وزارة التربية هو تنشئة الطفل تنشئة سليمة ومتكاملة، كي يقبل الاخر كأخ في الإنسانية وكمواطن وليس كخصم ينبغي اقصاؤه”.

وتابع: “نتمنى أن تقوم الوزارة بمراجعة هذه المناهج بإشراف المرجعية الدينية الرشيدة كما حصل مع مناهج التربية الدينية المسيحية التي أشرفت عليها الكنيسة”.

وأكمل قائلاً: “في هذا الموضوع، نود أن نعبر عن رأينا، كجهة دينية عراقية وأيضاً متخصصة في الإسلاميات، وتحرص على التعايش بين كل مكونات المجتمع العراقي، على تباين دياناتها”.

ولفت ساكو إلى أن “الحجاب هو حجاب العقل والأخلاق وليس مجرد قطعة من القماش او عباءة. ولا يحق لأحد، كائناً من كان، أن يعد السافرات مريضات أو ذوات سمعة مشبوهة، لأن ثمة سافرات مسيحيات ومسلمات محتشمات ومحترمات، وفي المقابل، فإن الحجاب، لم يكن الضمان النهائي لصون القيم السامية، عندما لا يكون مفهوم الحجاب حجاب العقل والأخلاق، فليلبس المسلمون ما يشاؤون وليتركوا الحرية للآخرين ان يلبسوا حسب قناعتهم”.

وأشار إلى أن “سورة الفاتحة وهي مكية، يشير إليها الكتاب، لا تحدد هوية المغضوب عليهم ولا الضالين. فليس من حق أحد أن يحكم على الآخرين بالغضب والضلال، لان الله وحده يتكفل بحفظ كلامه”.