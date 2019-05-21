وثيقة .. كركوك المتآخية تقدم طلبا للجبوري من 4 نقاط لإيقاف تهديد المزارعين الكورد

شفق نيوز/ قدّمت قائمة “كركوك المتآخية” في مجلس المحافظة يوم الثلاثاء طلبا الى رئيس الحكومة المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري لإيقاف ما يتعرض له المزارعون الكورد من تهديدات وضغوط من قبل المستفيدين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وتلا عضو القائمة احمد العسكري في مؤتمر صحفي عقده مع باقي اعضاء القائمة اليوم في كركوك بيانا يحتوي على تلك المطالب الموجهة الى الجبوري.

ويتعرض المزارعون الكورد في ناحية “سركران” التابع لقضاء الدبس الى تهديدات مستمرة في مصادرة ممتلكاتهم واراضيهم الزراعية من قبل العرب الوافدين.