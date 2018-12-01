وثائق سرية مهمة بخط يد صدام حسين للبيع

شفق نيوز/ عرض موقع “Ebay” الإلكتروني وثائق بخط يد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، للبيع بمبالغ تتراوح بين 2000 و3000 دولار للوثيقة الواحدة.

وأظهرت الوثائق أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه.

وضمت إحدى الوثائق أمرا بتقديم بندقية مصنوعة من الذهب للملك خالد بن عبد العزيز، وقلادة ذهب رئاسية، ووسام الرافدين المدني درجة أولى.

ووجه في وثيقة أخرى بسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخليج، واصفا إياهم بـ”بعملاء صغار للأجنبي”.

وقال: “تسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخليج، عدا جلالة السلطان قابوس، حيث لا يشرفنا أن تتزين صدور الحكام وهم عملاء صغار للأجنبي”.

وفي وثيقة أخرى اتهم صدام حكومة الكويت بالتعنت والصلافة، ووصف الشيخ الراحل الأمير جابر الأحمد الصباح بـ”قارون”.

وقال: “يوضح للرأي العام من أننا أردنا الحضور شخصيا للسعودية تلبية لدعوة الملك فهد إلا أن الكويت رفضت حضور أميرها جابر لاجتماع جدة، لذا قررنا عدم الحضور وإرسال السيد النائب”.

وجاء في واحدة من أهم الوثائق المعروضة أمر صدام حسين بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة العاهل السعودي الملك خالد بن عبد العزيز.