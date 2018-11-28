واشنطن.. مشروع قانون لمعاقبة من يهدد أمن العراق

مرر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يطلب من الإدارة الأميركية فرض عقوبات على التنظيمات الإرهابية والبلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره وعلى رأسها إيران.

وينص المشروع على ضرورة أن يقوم الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات في العراق التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية و فرض عقوبات عليها، وأيضا تقديم تقرير للكونغرس يفصل فيه هذه المجموعات.

كما يفرض المشروع على الخارجية الأميركية إنشاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وتتراوح العقوبات من تجميد الأموال والموارد إلى عدم منح أي تأشيرات لدخول الولايات المتحدة وإلغاء أي تأشيرات سابقة.

وينبغي على مجلس الشيوخ أيضا الموافقة على نسخة طبق الأصل من هذا المشروع قبل أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض.