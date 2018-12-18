واشنطن تهنئ نيجيرفان البارزاني بمناسبة ترشيحه لمنصب رئاسة إقليم كوردستان

رووداو – أربيل: استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الاثنين 17 كانون الأول 2018، مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي للحرب على داعش، بريت ماكغورك، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، دوغلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي في إقليم كوردستان، والوفد المرافق لهم، حيث هنأ ماكغورك نيجيرفان البارزاني بمناسبة ترشيحه لمنصب رئاسة إقليم كوردستان، آملاً له النجاح والتوفيق.

وقال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع في المنطقة والعراق، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً “دعم القوى السياسية في إقليم كوردستان للعملية السياسية والحكومة العراقيين، والعلاقات بين أربيل وبغداد والمحادثات بين القوى السياسية في إقليم كوردستان لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم”.

وتابع أن “ماكغورك هنأ نيجيرفان البارزاني بمناسبة ترشيحه لمنصب رئاسة إقليم كوردستان، آملاً له النجاح والتوفيق”.

مشيراً إلى أن “رئيس وزراء إقليم كوردستان شكر هذه الزيارة”، مؤكداً على أن “الحوار بين القوى السياسية في الإقليم لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مستمر، وعلى أن الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان ستتشكل من قبل القوى الرئيسة”.

مشيراً إلى أن “التباحث حول عدة مسائل مرتبطة بأوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية، كان موضوع الحديث في جانب آخر من اللقاء”.