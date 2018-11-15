واشنطن تفرض عقوبات على 17 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونشرت الخزانة الأمريكية اليوم 15 تشرين الثاني 2018، على موقعها القائمة بأسماء الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم. وتشمل القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي.

وتفرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ “قانون ماغنيتسكي” الذي يفترض فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

قائمة الأشخاص التي تم فرض العقوبات عليهم

منصور عثمان أباحسين

نايف حسن العريفي

فهد شبيب البلوي

مشعل سعد البستاني

ثائر غالب الحربي (أو ذعار غالب الحربي)

عبد العزيز محمد الهوساوي

مصطفى محمد المدني

بدر لافي العتيبي

خالد عائض العتيبي (أو خالد عائض الطيبي)

محمد العتيبي

سيف سعد القحطاني

سعود القحطاني

تركي مشرف الشهري

وليد عبد الله الشهري

ماهر عبد العزيز مطرب

محمد سعد الزهراني

صلاح محمد الطبيقي

وتجدر الإشارة إلى أن أسماء معظم الأشخاص كانت موجودة على قوائم ما يسمى بـ “فرق اغتيال” خاشقجي، التي تناقلتها وسائل الإعلام منذ الشهر الماضي. وحسب التقارير، فإن غالبية الأشخاص ضباط ومسؤولون أمنيون سعوديون.