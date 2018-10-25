واشنطن تعلن موقفها من حكومة عبد المهدي

بومبيو يهاتف عادل عبد المهدي معلنا دعم بلاده لحكومته

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي يتراسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي هنأ من خلاله وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو عادل عبد المهدي حصوله على على ثقة مجلس النواب وتشكيلة الحكومة ‘الجديدة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي بأن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو”.

وأكد بومبيو على دعم بلاده للعراق وللحكومة العراقية في جميع المجالات،بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.

ولفت البيان الى أنه جرى مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والبدء بتفعيل مشاريع اقتصادية وخدمية تخدم البلد.

منح البرلمان العراقي ثقته لـ14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافاً على ثماني حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وأدى رئيس الوزراء العراقي والوزراء الجدد اليمين الدستورية في الجلسة التي حضرها نحو 220 نائباً في وقت متأخر من الاربعاء.

ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والهجرة والثقافة والعدل والتربية.

وأمام عبد المهدي مهلة حتى الاسبوع الاول من الشهر المقبل لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات مع مختلف القوى في البلاد.