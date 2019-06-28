واشنطن تضع الشركات الاوروبية امام خيارين

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، الجمعة، أن على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة او ايران.

وقال هوك في تصريح له اليوم (28 حزيران 2019)، ان “على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران وسنفرض عقوبات على أي مبيعات من النفط الخام الإيراني”.

واشار الى ان “واشنطن تعمل على منع إيران من الحصول على 50 مليار دولار من عائدات النفط”، مضيفا “إذا لم نمنع إيران من ترسيخ وجودها في اليمن فستتمكن من إغلاق مضيق هرمز”.

واتهم هوك إيران برفض الخيارات الدبلوماسية عدة مرات، مبينا أن الرئيس الأميركي كرر مرارا ترحيبه بأي اتصال من قبل الرئيس الإيراني