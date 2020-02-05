فبراير 06, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

واشنطن تشيد بدور الرئيس بارزاني في التقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا

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فى :أخبار عــامة
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واشنطن تشيد بدور الرئيس بارزاني في التقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا 

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في المنطقة. كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وعملية تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية، كما تم التأكيد على ضرورة معالجة المشكلات والاستجابة لمطالب المتظاهرين واستقرار العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حيال مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي في العراق بالدور الذي يمارسه الرئيس بارزاني في مجال التقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا.

وفي ذات الاجتماع، تم التأكيد على تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا والتنسيق الدائم بين الجانبين.

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