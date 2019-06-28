واشنطن تدشن عبر بوابة الاقتصاد “فصلاً جديداً” مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- دشنت الولايات المتحدة الامريكية “فصلاً جديداً” في علاقاتها مع اقليم كوردستان وذلك عبر بوابة الاقتصاد في خطوة رحب بها الكثير من المسؤولين الامريكيين والكورد.

وكان الدعم الامريكي لإقليم كوردستان يقتصر على الجانب العسكري طيلة السنوات الماضية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

ووقعت غرفة التجارة الامريكية، قبل ايام قليلة، مذكرة تفاهم مع نظيرتها في اقليم كوردستان بعد اجتماع حضره نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وايران أندرو بيك.

وفي مقابلة مع كوردستان 24، ووصف أندرو بيك توقيع المذكرة بأنه “أمر رائع” مشيراً الى اهمية تعزيز الاقتصاد بين اقليم كوردستان وواشنطن.

وأدلى بيك بهذا التصريح في واشنطن، بعدما رافق وفد من غرفة التجارة الامريكية الى اربيل، والتقى كبار المسؤولين في اقليم كوردستان وبغداد.

وبحث بيك في اقليم كوردستان آخر التطورات فيما يتصل بتشكيل حكومة اقليم كوردستان التي كلف بتشكيلها مسرور بارزاني قبل نحو اسبوعين.

وقال بيك “نحن نترقب أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الجديد… سنحرز الكثير من التقدم” في العلاقات الاقتصادية مع اقليم كوردستان.

وأضاف أن كورد العراق محظوظون بالزعماء الحاليين في اقليم كوردستان.

وسبق أن وصف بيك، رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف بأنه “صديق رائع”، لافتا الى أنه سيكون “رئيساً مثالياً” لحكومة الاقليم.

هذا ورحب مسؤول كوردي بتصريحات بيك، وقال في حديث لكوردستان 24 إن “فصلًا جديدًا” بدأ بالفعل في العلاقات بين اربيل وبغداد.

وكان ضمن الوفد الذي زار اقليم كوردستان السفير الأمريكي الجديد في بغداد ماثيو تويلر في اطار زيارته الثانية الى عاصمة الاقليم منذ توليه منصبه في التاسع من الشهر الجاري.

وبعد هزيمة داعش عسكرياً في العراق، تحاول الولايات المتحدة التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية كجزء من خطة لمنع ظهور التنظيم المتطرف مجددا، كما يقول مسؤولون.

وقال مسؤول كوردي إن وفد غرفة التجارة يعد أكبر مجموعة أعمال أمريكية تزور إقليم كردستان، برفقة مسؤولين امريكيين وذلك للمرة الاولى.

وتابع “هذا يؤكد مما اهمية الزيارة وأهمية اقليم كوردستان”.

وتحتفظ واشنطن بعلاقات جيدة مع اقليم كوردستان ولها قنصلية في اربيل تعمل منذ سنوات.