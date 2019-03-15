واشنطن: آلاف الخلايا النائمة لداعش في العراق وسوريا

أكد المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري يوم الجمعة أن هناك ما بين 15 ألفا و20 ألفا من مناصري تنظيم داعش في سوريا والعراق، كثير منهم “خلايا نائمة”.

وأوضح المبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب داعش: “نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراضي الخلافة. لم يبق سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من الأراضي”.

وتابع: “نناشد الدول أن تستعيد مقاتلي داعش الأجانب الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم لتقاسم عبء المحاكمات وإعادة التأهيل”.

وأضاف أن المعركة ستستمر للقضاء على فكر تنظيم داعش ولا يوجد إطار زمني لانسحاب.