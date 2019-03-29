هوشيار زيباري يحذر من مساعي أطراف عراقية لإضعاف عبد المهدي

حذّر عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري من ممارسات بعض الأطراف السياسية العراقية التي تستهدف إضعاف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وفقدانه مصداقيته وشرعيته.

وقال زيباري في منشور على صفحته في ‹فيس بوك›، طالعته (باسنيوز): «استدعاء أو استضافة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المنتخب، من قبل قيادات التحالف السياسي والحزبي لـ (النصر) و(الإعمار) للاستفهام منه حول سياساته، خارج الأطر البرلمانية والدستورية هو مؤشر خطير على حرمانه من استقلالية اتخاذ القرارات التنفيذية».

ويقود حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق تحالف ‹النصر›، والذي فشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لولاية جديدة، ولا يخفي استيائه من مساعي عبد المهدي لرأب الصدع بين أربيل وبغداد، وإيجاد حلول للمشاكل التي طفحت خلال ولاية العبادي.

وأضاف هوشيار زيباري في منشوره، محذراً «وقد تلجأ كتل سياسية أخرى إلى نفس الآلية مما يفقده المصداقية والشرعية لإدارة وتمثيل الدولة في نظر العالم».

وكان زيباري قد أشار مؤخراً إلى محاولات حيدر العبادي للتضييق على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مستغلاً مسألة الموازنة الاتحادية ومستحقات إقليم كوردستان.