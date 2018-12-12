هنغاريا تزيد عدد قواتها في اقليم كوردستان وتتعهد بمواصلة دعم البيشمركة

رئيس اركان جيشها يزور اربيل

قال رئيس اركان الجيش المجري ، فيرنيج كوروم ، اليوم الاربعاء، ان بلاده تعتزم زيادة عدد قواتها في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لكوروم مع وكيل وزير البيشمركة سربست لزكين بعد اجتماع بينهما في اربيل.

وقال كوروم ان “المجر ستستمر في دعم قوات البيشمركة، وعلاج الجرحى من تلك القوات الذين اصيبوا في الحرب ضد تنظيم داعش”.

وبحسب قوات البيشمركة ان الحكومة المجرية قدمت مساعدات كبيرة لاقليم كوردستان في مختلف المجالات، ابرزها معالجة جرحى البيشمركة الذين اصيبوا خلال المعارك ضد تنظيم داعش .

والبيشمركة هي القوة العسكرية الرسمية في كوردستان، وجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، واثبتت جدارتها كقوة قتالية فعالة خلال سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

وأكد كوروم ان البرلمان المجري أقر تمديد بقاء قواته العسكرية في كوردستان، لافتا الى ان بلاده تعتزم زيادة عدد قواتها في الاقليم لتصل الى 200 جندي في العام المقبل ، وقال ” سنواصل تدريب قوات البيشمركة كما ستستمر وزارة الدفاع في بلادي في نشاطاتها المشتركة مع وزارة البيشمركة “.

وكشف القائد المجري قيام بلاده بتقديم 250 طنا من الاسلحة والذخائر لقوات البيشمركة خلال الأعوام السابقة، فيما أكد عزم المجر على الاستمرار بدعم قوات البيشمركة بالمستلزمات العسكرية وخصوصا الطبية.

وأجرى وفد من البيشمركة في وقت سابق زيارة للمجر، بهدف طلب استمرار الدعم وتأمين المستلزمات الطبية للبيشمركة.

وتابع المسؤول العسكري المجري ، بالقول ان ” تعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة يساعد على الحد من الهجرة منها نحو اوربا كما ان الانتصار على داعش هدف مهم بالنسبة لنا “

بدوره ، قال وكيل وزارة البيشمركة ، ان المسؤول العسكري المجري يزور اقليم كوردستان بهدف تفقد قوات بلاده بالاضافة لمعسكرات تدريب قوات البيشمركة ، مضيفاً ” اكدنا خلال اجتماعنا على التعاون المشترك..نحن ننظر باهتمام الى هذه الزيارة”.