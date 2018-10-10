(بالصورة) هل شاهدت رئيس الوزراء العراقي المكلف بالزي الكوردي ؟

الكثير من الزعماء العراقيين الحاليين كانوا سابقاً في كوردستان

اظهرت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي وهو يرتدي الزي الكوردي قبل عقود .

ويبدو أن الصورة التقطت في جبال إقليم كوردستان في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان الكثير من المسؤولين العراقيين الحاليين موجودين هناك ويتواصلون مع الأطراف الكوردية ابان فترة معارضتهم لنظام صدام حسين.

ويبدو من الصورة أن عبد المهدي يتوسط ، رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم وزعيم حركة التغيير القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني آنذاك الراحل نوشيروان مصطفى.