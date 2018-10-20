هذه الدولة العربية تمنع رسمياً ارتداء «النقاب»

قررت الحكومة الجزائرية رسمياً منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل.

وقالت المديرية العامة للوظيفة العمومية في بيان ، يوم الخميس ، إنها أرسلت توجيهات للوزراء وكبار مسؤولي الولايات بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالقرار والعمل على ضمان تطبيقه لاسيما في الإدارات العمومية.

وأشارت إلى أن التوجيهات تنص على أن «الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة الية ودائمة لا سيما في أماكن عملهم».

وشددت على ضرورة التزام الموظفين «بتجنب كل فعل أو تصرف غير لائق مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية».

كما ركزت على ضرورة «التقيد الصارم بما سبق ومنع كل لباس من شأنه عرقلة ممارستهم لمهام المرفق العام لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتاً في أماكن العمل».