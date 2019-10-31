أكتوبر 31, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

هذا ماخرج به اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية من قرارات

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فى :أخبار عــامة
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هذا ماخرج به اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية من قرارات

خرج اجتماع لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح مع رؤساء الكتل السياسية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، اليوم الخميس ، والذي خصص لبحث الوضغ الراهن في البلاد بعدد من القرارات.

والاجتماع الذي كان من بين من حضروه هادي العامري وفالح الفياض ونوري المالكي خرج بهذه بقرارات منها ، اجراء التعديلات الدستورية اللازمة ، تعديل قانون الانتخابات ، اجراء انتخابات مبكرة ، تقديم اصلاحات عاجلة يلمسها المواطن ، حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين .

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