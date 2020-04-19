نينوى تدخل العشرات من القادمين من كوردستان وتتسلم مواد طبية

اعلن محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري، الاحد، موافقة المحافظة على دخول وافدين عالقين قادمين من اربيل، فيما اشار الى حجرهم لأسبوعين.

ونقل مراسل شفق نيوز عن الجبوري انه “يوافق على دخول 49 شخصا من الوافدين العالقين في سيطرة الشهيد سبهان شرقي الموصل والقادمين من اربيل”، مشددا على حجرهم في الاقسام الداخلية التابعة للجامعة التقنية في منطقة المنصور جنوبي الموصل لمدة14يوما.

وعلى صعيد آخر اضاف المراسل “وصلت اجهزة ومواد طبية مطار اربيل خاصة بصحة نينوى تعاقدت عليها المحافظة لمكافحة فيروس كورونا”، منوها على ان من بينها مواد طبية اضافية قدمت كهدية من سيدة موصلية مقيمة في السعودية.