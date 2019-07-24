بسدس الانتاج الوطني .. التجارة تعلن نينوى الاولى بانتاج الحنطة في العراق

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء ، تقدم محافظة نينوى في تسويق مادة الحنطة بعد ان تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى اكثر من 600 الف طن لغاية 22 من يوليو/تموز الجاري .

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة ، وتلقت (باسنيوز) نسخة منه ، ان ” محافظة نينوى تحقق تقدما للوصول الى المركز الاول في تسويق مادتي الحنطة والشعير هذا الموسم بعد ان تجاوزت هذه المحافظة الظروف التي اوجدتها حقبة داعش لتواصل المساهمة في توفير سلة غذاء العراقيين” .

وأشار حمود، إلى أن “مراكز الاستلام في الموصل شهدت تقدما كبيرا في تسويق كميات الحنطة هذا الموسم واظهر فلاحو المحافظة تعاونا كبيرا من اجل تجاوز الكثير من التعقيدات فيما عملت ملاكات وزارة التجارة في الشركة العامة لتجارة الحبوب والدوائر الساندة الاخرى خلال ساعات الليل والنهار لاستلام الكميات المسوّقة واظهار نتائج الفحص المختبري وتسليم الفلاحين مستحقاتهم خلال 72 ساعة فقط من تاريخ ظهور النتائج” .

موضحاً ، أن “لجان رقابية وتدقيقية تتابع آليات التعامل مع الفلاحين وطريقة الاستلام استنادا لتوجيهات وزير التجارة ، كذلك الاطلاع على الشكاوى من خلال الهواتف الساخنة ومعالجتها بطريقة سريعة جدا وتجاوز اغلب العقبات التي تعترض سبل تسهيل مهمة الفلاحين في تسويق المحصول” .

وأضاف حمود، أن “ماتحقق في الموصل من تعاون بين الجهات الساندة يمثل ظاهرة ايجابية خاصة وان المحافظة تحولت الى سلة غذاء العراقيين من خلال الكميات الكبيرة المسوّقة من مادتي الحنطة والشعير فضلا عن تجاوز حقبة داعش المجرم الذي منع فلاحي المحافظة من المساهمة في المشاركة بحملة التسويق لعدة سنوات”.

كما أشار قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة ، إلى موقف التسويق لفرع نينوى لغاية 22/7 ، بالقول ” سايلو بازوايا/ 125413,290 طن وسايلو الوائلية/ 111160,700طن سايلو مخمور/ 119552,040طن وساحة مشيرفة / 85115,980 طن وسايلوالموصل/ 25793,960 طن وساحة الموصل / 67677,760 طن و سايلو تلعفر / 69790,740 طن

وبلغ الاجمالي 604504,470 طن” .